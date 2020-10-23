Премьер-министр России Михаил Мушистин вручил фельдшеру из Башкирии орден за борьбу с COVID-19

фото: кадр программы ГТРК "Башкортостан"

Премьер-министр России Михаил Мишустин вручил фельдшеру из башкирского города Нефтекамска Эльмире Юсуповой медаль ордена «За заслуги перед отечеством» второй степени. Медик получила награду за вклад в борьбу с коронавирусом и «проявленную самоотверженности при исполнении служебного и гражданского долга».

фото: страница Эльмиры Юсуповой на vk.com

Эльмира Юсупова работает в городской больнице, она устроилась туда после окончания Бирского медицинского училища. Как уточнили в пресс-службе Минздрава Башкирии, специалист «неоднократно работала в составе специализированной эпидемиологической бригады» скорой помощи, помогая пациентам с подозрением на COVID-19.