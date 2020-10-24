«С небес присматривай за нами»: в Башкирии при загадочных обстоятельствах скончалась молодая мать

20 октября в Октябрьском при странных обстоятельствах погибла молодая мать Вероника М. (имена здесь и далее изменены – Ред.). Как стало известно «КП-Уфа», женщину нашел мертвой в ванной комнате ее супруг. Родные сами до конца не понимают, что с ней произошло. Веронику похоронили вчера 22 октября, у нее осталась годовалая дочь и муж.

- Спасибо тебе за дочь! Спасибо тебе за все! Ты была любящей и верной мне женой и самой лучшей мамой нашей дочке! За 2 года, прожитых вместе, ты изменила мою жизнь...Сделала меня самым счастливым...Мы вместе пережили много бед... Все делали вместе...Ты всегда боялась потерять меня, боялась, что я брошу тебя, но в итоге ушла сама, оставила меня и нашу дочь одних в этом мире, - написал ее супруг в соцсетях.