«Держал ребенка на руках»: отец и 4-летний сын трагически погибли на железнодорожной станции

Семью охарактеризовали как благополучную, проживали они в селе Иглино.

Накануне вечером 22 октября на железнодорожной станции «Иглино» произошла трагедия – поезд сбил 28-летнего мужчину и 4-летнего ребенка. Об этом сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте.

Известно, что в 20:27 по местному времени поезд наехал на пешеходов, которые пытались перейти железнодорожные пути. Мужчина нес на руках своего сына. Удар был такой силы, что отец погиб на месте, ребенок был передан врачам скорой помощи, однако спасти его не удалось. Как рассказали «КП – Уфа» близкие семьи, мальчик умер в приемном покое 17-ой детской больницы Уфы.

В данный момент начата доследственная проверка, в ходе которой следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

Семью охарактеризовали как благополучную, проживали они в селе Иглино.