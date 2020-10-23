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Сразу в трех медучреждениях Уфы сменились главврачи

О кадровых изменениях рассказали в Минздраве
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Кадровые изменения произошли в трех лечебницах Уфы

Кадровые изменения произошли в трех лечебницах Уфы

За последнее время сразу в трех медучреждениях Уфы сменились главные врачи. Об этом стало известно на оперативном совещании с руководителями лечебных организаций, которое провел министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

Главврач сменился в Стоматологической поликлинике №2 – эту должность занял Альфред Азнагулов. Заведующим городской клинической больницы №10 стал Назир Мингазов. Республиканским клиническим перинатальным центром теперь руководит Светлана Каримова – об этом назначении ранее писала «КП-Уфа».