Под Уфой в ДТП с грузовиком насмерть разбился 22-летний парень

фото: ГИБДД РБ

Под Уфой утром 22 октября в ДТП погиб 22-летний парень. Инцидент со смертельным исходом произошел на 1470 километре трассы Самара-Уфа-Челябинск, сообщили в ГИБДД Башкирии.

По данным дорожной полиции, молодой человек за рулем вазовской «четырнадцатой» протаранил стоявший на краю проезжей части пескоразбрасывающий КамАЗ. Легковушка буквально впечаталась в грузовик – вся ее передняя часть оказалась смятой, водитель скончался до приезда медиков.

За минувшие сутки на дорогах республики произошло 11 аварий, в которых два человека погибли и 16 получили травмы.