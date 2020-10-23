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Под Уфой в ДТП с грузовиком насмерть разбился 22-летний парень

Он сидел за рулем легковушки и протаранил стоявший на краю дороги КамАЗ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

Под Уфой утром 22 октября в ДТП погиб 22-летний парень. Инцидент со смертельным исходом произошел на 1470 километре трассы Самара-Уфа-Челябинск, сообщили в ГИБДД Башкирии.

По данным дорожной полиции, молодой человек за рулем вазовской «четырнадцатой» протаранил стоявший на краю проезжей части пескоразбрасывающий КамАЗ. Легковушка буквально впечаталась в грузовик – вся ее передняя часть оказалась смятой, водитель скончался до приезда медиков.

За минувшие сутки на дорогах республики произошло 11 аварий, в которых два человека погибли и 16 получили травмы.

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