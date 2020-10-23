«Вывели из комы»: история с девочкой, которая не могла получить помощь в больнице, получила продолжение

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История трехлетней Назиры Билаловой из Башкирии, которая в начале сентября впала в кому в Детской республиканской больнице, получила продолжение. Ранее «КП-Уфа» писала о том, как малышка попала в больницу в начале лета, и ее состояние стало ухудшаться. Дошло до того, что маме ребенка в открытую заявили: «Врача ищите сами».

Мама девочки обратилась за помощью к волонтеру «Радуги добра» Регине Бергулиевой, чтобы привлечь внимание к проблеме и спасти свою дочь. Поначалу Назиру положили в больницу, чтобы провести операцию, но из-за ухудшения состояния врачи не стали этого делать.

Сегодня, 23 октября, стало известно, что Назиру вывели из комы.

- Малышку вывели из комы, но состояние так же тяжелое. Маме девочки нужна постоянная помощь. Самое основное - это памперсы 7 (хагис но для мальчиков). Питание малоежка, нутризон, так же питание специальное для ребенка в реанимации. Крема от пролежней и многое другое. Важна любая помощь, так как в больнице они уже с июля, - обратилась к неравнодушным жителям Башкирии волонтер.

Если вы хотите оказать помощь малышке, можно связаться с Региной Бергулиевой по телефону: 8 (919) 616-60-26.