Дольщикам запрещенной Хабировым высотки вернут деньги

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Дольщикам запрещенного к строительству 36-этажного дома на улице Шота Руставели в Уфе застройщик ПСК-6 пообещал вернуть деньги. Об этом директор фирмы Андрей Носков сказал в разговоре с журналистом программы «Честно говоря».

Бизнесмен отметил, что когда стройка была заморожена, началась проработка схемы возвращения средств 103 дольщикам. В течение двух недель их пригласят подписать соглашение о расторжении договоров. Выплаты должны начаться с 1 декабря 2020 года.

Напомним, изначально против возведения высотки несколько месяцев выступили жильцы стоящего по соседству дома. Они заявили, что стройка угрожает целостности их дома. Разбираться в ситуации пришлось лично главе Башкирии Радию Хабирову. Он потребовал свернуть строительство нового дома. Впоследствии выяснилось, что в многоэтажку вложились 103 дольщика. Они, к слову, без особого восторга восприняли новость о возвращении денег. Вот что они написали накануне в обращении все тому же Хабирову: «…мы понимаем, что на те деньги, которые нам вернут, мы такие квартиры по такой же цене не найдем. Да и время потеряно».