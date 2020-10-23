Власти Башкирии: за сутки от коронавируса выздоровели 156 человек

В Башкирии с начала пандемии коронавирусом заразились более 10 тысяч человек

В Башкирии за минувшие сутки от коронавируса выздоровели 156 человек, с начала пандемии число снятых с учета пациентов достигло 9218. Такие данные утром 23 октября привела пресс-служба администрации главы республики.

Число заболевших за все время выросло до 10 093, суточный прирост составил 74 человека. Носителями коронавируса прямо сейчас являются 827 жителей республики, причем 638 переносят инфекцию в легкой форме у себя дома, а 189 – в больницах. Количество госпитализированных ковид-положительных пациентов в Башкирии растет с 15 октября – тогда на стационарном лечении находилось 109 человек.