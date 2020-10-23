Башкирию на выходных ожидает потепление, мокрый снег и дожди

В Башкирии ожидается мокрый снег с дождем Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Синоптики Башгидромета дали прогноз погоды на грядущие выходные, 24-25 октября. В республике ожидается потепление.

Завтра, 24 октября, в регионе пройдет мокрый снег, переходящий в дождь. Ночью местами появится гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет южным, умеренным, в отдельных районах возможны порывы до сильного. Температура воздуха ночью опустится до 0, -5°, днем станет теплее: +4,+9°.

Следующий день, 25 октября, прогнозируется дождливым. Ветер сменит направление на юго-западное. Температура воздуха в течение ночи будет колебаться между 0° и +5°, днем столбики термометров поднимутся до +6,+11°.