В пожаре под Уфой погибла молодая семья с пятилетним ребенком

фото: МЧС РБ

Минувшей ночью, 23 октября, в садах поселка Лебяжий под Уфой произошел пожар, унесший жизни молодой семьи с пятилетним ребенком. Об этом сообщило МЧС Башкирии.

Огонь в садовом домике вспыхнул около двух часов ночи. Тревожный вызов на пульт дежурного аварийной службы поступил в 2:17. На тушение были направлены пожарные и медики. К их приезду бревенчатый садовый дом горел открытым огнем по всей площади – 16 «квадратов». Пожар был локализован в 2:53, а полностью ликвидирован только к шести часам утра. В тушении участвовали 39 человек и 18 единиц техники.

фото: МЧС РБ

В ходе тушения спасатели нашли в доме тела погибшей семьи – 30-летнего мужчины, 26-летней девушки и их 5-летней дочери.

На место пожара выехал начальник МЧС Башкирии Марат Латыпов. Специалисты испытательной пожарной службы, дознаватель и следственно-оперативная группа устанавливают причины трагедии.

фото: МЧС РБ

В связи с происшествием пресс-служба МЧС обратилось к жителям республики:

«Уважаемые граждане! Соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте халатного обращения с огнем! Соблюдайте правила эксплуатации электроприборов, газового и печного отопления, не оставляйте без присмотра детей!»