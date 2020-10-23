В Уфе на оживленной улице из иномарки вытащили более полумиллиона рублей

Фото: Рустем АХУНОВ

Накануне в полицию обратился уфимский бизнесмен – мужчина пожаловался, что из его иномарки BMW X5, припаркованной на оживленной улице воры вытащили крупную сумму денег. Удивительно, что владелец машины отлучился совсем ненадолго, да и кража происходила в дневное время суток, но никто из прохожих не заметил, что происходит преступление. Всего из автомобиля злоумышленники похитили 615 тысяч рублей.

Как уточнил собственный источник «КП-Уфа», возбуждено уголовное дело по статье Кража в крупном размере. С места преступления оперативники изъяли 6 следов рук и два бумажных конверта. Поиск злоумышленников продолжается.