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В Башкирии поезд сбил мужчину и четырехлетнего ребенка, переходивших пути

Мужчина погиб на месте, за жизнь мальчика борются врачи
Яна БАЗЕКИНА
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ЧП произошло на станции "Иглино"

ЧП произошло на станции "Иглино"

Сегодня вечером, под Уфой, на железнодорожной станции «Иглино» грузовой поезд сбил мужчину и четырехлетнего ребенка, который переходили пути. От полученных травм мужчина погиб на месте, а мальчик выжил – его доставили в больницу, сейчас за его жизнь борются врачи. Следователи выясняют все обстоятельства инцидента.

- В настоящее время следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ выехали на осмотр места происшествия. В рамках доследственной проверки выясняютСЯ все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Жителей Башкирии просят быть предельно внимательными, находясь вблизи железнодорожных путей. Необходимо снять наушники, убрать подальше телефон и крепко держать за руку ребенка, если он идет с вами. Ни в коем случае не переходите пути в неположенном месте или если видите, что на вас едет поезд.

ЧП