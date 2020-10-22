В Башкирии молодая девушка с психическим расстройством изрезала ножом своего дедушку

Сама девушка ничего не осознавала на момент преступления

Кровавая расправа произошла накануне в Бижбулякском районе Башкирии: там в селе Усак-Кичу 22-летняя девушка неожиданно с ножом набросилась на своего родного дедушку и нанесла ему ранение в живот. Истекающего кровью пенсионера медики на скорой доставили в больницу и прооперировали, но 80-летний мужчина скончался через несколько часов в реанимации.

Саму же девушку прибывшие полицейские доставили в отделение, где предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Вот только уголовного срока она может избежать – как сообщил собственный источник «КП-Уфа», молодая сельчанка состоит на учете у психиатра с острым психическим расстройством, и даже имеет инвалидность по этой причине. Так что судебная психиатрическая экспертиза, скорее всего, признает ее невменяемой, ведь преступление она совершила во время очередного приступа галлюцинаций и навязчивых видений.