Ехал на летней резине в снегопад: в Башкирии в аварии на трассе погиб водитель

Фото: региональная Госавтоинспекция

Сегодня днем в Дюртюлинском районе Башкирии произошло ДТП, унесшее жизнь 60-летнего мужчины. Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, авария случилась около 15.00 на 20-м километре автодороги Дюртюли – Бураево. Там на трассе столкнулись две иномарки: Kia Rio встречный Toyota RAV4, за рулём которого находился 37-летний мужчина.

Обе машины серьезно пострадали, а 60-летний водитель «Киа» скончался на месте от полученных травм. Его 59-летняя пассажирка выжила, ее медики увезли в больницу.

- Известно, что авария произошла в условиях снегопада, по предварительным данным, оба автомобиля двигались на летней резине. Начато разбирательство, - добавили в Региональной инспекции, напоминая всем водителям, что во избежание ДТП необходимо вовремя менять резину на зимнюю на своем автомобиле.