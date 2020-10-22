В Уфе прокуратура через суд добилась закрытия скандального пансионата для престарелых

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В Уфе прокуратура добилась через суд закрытия пансионата для престарелых «Моя семья», который ранее прославился скандальными фото с изможденными полуголыми постояльцами. А 16 октября там и вовсе произошла трагедия: 81-летний постоялец попытался сбежать через окно палаты на втором этаже, но сорвался и упал на землю. Мужчину срочно доставили в больницу, но, несмотря на все усилия медиков, пенсионер скончался. После этого инцидента следственный комитет республики возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

А теперь пансионат и вовсе закрыли, при этом владельцы приюта обязаны обеспечить своим постояльцам место временного проживания, пока их судьба не будет окончательно определена.

- Основанием для обращения в суд послужили материалы прокурорской проверки, которой установлено, что в учреждении содержится более 20 пожилых людей, условия содержания которых не отвечают требованиям пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм, - добавили в надзорном ведомстве.