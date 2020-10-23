Уфимец зарезал своего гостя и вынес его тело в подъезд

Следователи нашли в квартире подозреваемого следы крови и обувь убитого

Житель Уфы после совместного застолья зарезал своего гостя и вынес его тело в подъезд. Преступление произошло в ночь с 20 на 21 октября в одном из жилых домов по улице Кольцевой. Об этом сообщили в Следственном комитете Башкирии.

– …мужчины распивали спиртные напитки в квартире у подозреваемого. Под утро между гостем и хозяином дома произошла ссора, в ходе которой последний нанес несколько ножевых ранений в туловище и ногу потерпевшего. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте. – рассказали в СК.

Пытаясь замести следы преступления, убийца вынес тело мужчины в подъезд, замыл следы крови в квартире и вбросил одежду своей жертвы. Вскоре жильцы дома, заметившие на лестничной клетке труп, позвонили в полицию. В ходе осмотра места происшествия и допроса соседей следователи вышли на подозреваемого – 56-летнего мужчину. Сначала он отрицал вину в содеянном, но когда правоохранители нашли в его квартиры замытые следы крови и обувь убитого, перестал отпираться.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу.