В одном из районов Башкирии сменили главу

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В Шаранском районе Башкирии назначили нового главу. Им стал 39-летний Фидан Ишемгулов. Об этом сообщила районная администрация.

На руководящую должность, помимо Ишемгулова, претендовали еще три человека, однако большинство депутатов проголосовало именно за него. Экс-главе – Ильгизу Самигуллину – было вручено звание «Почетный гражданин Шаранского района».

Фидан Ишемгулов родился 4 августа 1981 года в городе Октябрьском. Имеет два высших образования. С 2004 года работал в республиканском Министерстве внешнеэкономических связей и торговли. С 2009 года – в администрации президента Башкирии. С 2014 по 2019 годы был завотделом модернизации экономики в аппарате регионального правительства, после чего перебрался в городе Агидель, где был первым замом главы администрации.