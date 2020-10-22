В Башкирии выявлено рекордное число пневмоний за сутки

В Башкирии рекорд по числу выявленных за сутки пневмоний Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии за минувшие сутки было выявлено 232 случаев внебольничной пневмонии – это рекорд с начала пандемии и за то время, что региональный Минздрав публикует статистику. Предыдущий предельный показатель был зафиксирован еще 8 июля – тогда суточный прирост пневмоний составил 227 случаев. За последние 24 часа из больниц было выписано 227 пациентов с этим инфекционным заболеванием.

Тем временем количество новых инфицированных COVID-19 значительно меньше – 73 за сутки (всего – 10 019), а выписанных – 167 (всего – 9062).