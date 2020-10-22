В Уфе скончался 81-летний пенсионер, пытавшийся сбежать из пансионата через окно

фото: СК РБ

В Уфе скончался 81-летний пенсионер после попытки сбежать из пансионата через окно второго этажа. Об этом сообщил Следственный комитет. Правоохранительное ведомство возбудило уголовное дело о «причинении смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

В СК уточнили, что пансионат для престарелых людей и инвалидов располагается в поселке 8 Марта. 16-октября постоялец, пытаясь спуститься через окно второго этажа, упал и получил тяжелые телесные повреждения. После этого его доставили в больницу, где он, несмотря на усилия медиков, скончался.

Следователи уже провели осмотр места происшествия и проверили условия проживания погибшего. Сейчас сотрудники допрашивают других постояльцев, руководств и персонал пансионата.

– В ходе расследования действиям лиц, ответственных за надлежащий уход за потерпевшим, будет дана правовая оценка, – добавили в СК.

В ведомстве напомнили, что ранее в отношении того же пансионата было возбуждено еще одно уголовное дело – об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Речь идет об организации «Моя семья», вокруг которой в начале октября 2020 года разгорался настоящий скандал после того, как в сеть были слиты шокирующие фотографии. На снимках изможденные пожилые люди лежат полураздетые на голых матрасах, без постельного белья.