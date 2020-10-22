«День жестянщика» в Башкирии открыл Белорецк – там произошло ДТП с десятком машин

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«День жестянщика» 22 октября в Башкирии открыл город Белорецк, где ранним утром на одном перекрестке произошло ДТП по меньшей мере с десятком машин. Видео в места массовой аварии опубликовала пресс-служба республиканского МЧС.

Причиной дорожного инцидента стал выпавший накануне первый снег и гололед, который образовался на проезжей части после морозной ночи. Не успевшие сменить «резину» водители буквально скатывались на своих машинах по наклонной плоскости. В ДТП попали и легковушки, и внедорожники, и даже пассажирские микроавтобусы.

Как уточняет «Башинформ», массовая авария случилась рядом с пересечением улиц Блюхера и Точисского. О пострадавших в происшествии людях не сообщается.