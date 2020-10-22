В Башкирии резко выросло число «тяжелых» пациентов с коронавирусом

На госпитализации в Башкирии находятся 179 пациентов с коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Башкирии резко выросло число ковид-положительных пациентов, находящихся в тяжелом состоянии. По данным на 22 октября таковых в больнице 11 человек (днем ранее было семь). Трое из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Последний раз большее число «тяжелых» пациентов – 21 человек – было зафиксировано 13 августа.

Напомним, сегодня показатель заболевших коронавирусом на территории Башкирии преодолел 10-тысячный рубеж, прирост за сутки составил 73 инфицированных. Активно – то есть прямо сейчас – болеют 909 человек, 179 из которых лежат в больницах.