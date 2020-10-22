На ПО для управления бюджетом власти Башкирии выделили 50 млн рублей

Башкирия готова потратить 50 млн рублей на ПО для управления бюджетом

Власти Башкирии выделили 49,4 млн рублей на право использования программного обеспечения для управления бюджетом. Соответствующий тендер, функциональным заказчиком которого является министерство финансов республики, размещен на портале госзакупок.

Речь идет о двух программных комплексах: «Региональный электронный бюджет. Исполнение бюджета» и «Региональный электронный бюджет. Бюджетное планирование». Эти системы позволяют автоматизировать процессы распределения и исполнения средств казны.

Согласно документации закупки, заявки на участие в электронных торгах принимаются до 29 октября. Сам аукцион пройдет 2 ноября. После заключения контракта исполнитель должен будет предоставить услугу в течение 15 дней.