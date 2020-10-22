Число заболевших коронавирусом в Башкирии перевалило за 10 тысяч человек

179 носителей коронавируса в Башкирии лежат в больницах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии число жителей, заболевших коронавирусом, перевалило за 10 тысяч. По состоянию на 22 октября в республике официально подтверждено 10 019 случаев COVID-19 – за сутки прирост составил 73 человека. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы региона.

Выздоровело за все время 9062 человека, за последние сутки – 167. Носителями коронавируса на данный момент являются 909 человек: 179 лежат в больницах, 730 лечатся дома на самоизоляции – у них болезнь протекает в легкой форме.

Новых жертв COVID-19 не зарегистрировано – со вторника, 20 октября, показатель умерших составляет 48 человек.