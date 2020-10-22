Безработный мужчина надругался над двумя детьми своей любовницы

Предполагаемый насильник дал признательные показания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Мелеузовского района Башкирии обвинили в надругательстве над малолетними пасынком и падчерицей. С заявлением в полицию 21 октября обратился их родной отец. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

По словам 34-летнего мужчины, отчим совершал в отношении его детей «насильственные действия сексуального характера» в период с мая 2015 года по декабрь 2017 года. Все происходило в доме предполагаемого насильника. Сейчас потерпевшему мальчику 14 лет, а девочке – 12.

Сотрудники уголовного розыска доставили 45-летнего подозреваемого в отдел МВД. Там он дал признательные показания. Следственный комитет завел на него уголовное дело. Сейчас мужчина находится под стражей. Известно, что он проживал в одной из деревень района и нигде не работал.