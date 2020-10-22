Из-за обострения коронавируса в Уфе вновь заработали волонтерские штабы

Волонтеры будут доставлять продукты и лекарства нуждающимся Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе из-за обострения ситуации с коронавирусной инфекцией вновь заработали волонтерские штабы в рамках всероссийского проекта #Мывместе. Об этом сообщили в мэрии.

Добровольцы волонтерского движения готовы оказаться помощь пожилым и маломобильным гражданам – доставить продукты и лекарства.

Нуждающиеся могут обратиться по телефонам горячей линии:

8 800-200-34-11 - колл-центр проекта #Мывместе;

8 800-201-89-03 - колл-центр проекта «Наша забота».

Для тех, кто хочет сам оказать помощь и стать волонтером, работает сайт мывместе2020.рф – там можно подать соответствующую заявку

В уфимской администрации добавили, что в предыдущий, весенний период активного распространения коронавирусной инфекции волонтерами городского штаба стали около 400 человек. Они помогли доставить провизию и медикаменты 36 тысячам горожан.