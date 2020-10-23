«Наши дороги способны пациента от камней в почках избавить»: уфимский фельдшер о казусном случае

По пути больного так растрясло в УАЗике, что в больницу ему уже не понадобилось. Фото: Рустем АХУНОВ

Уфимский фельдшер Павел Бочкарев рассказал «КП – Уфа» о казусном случае из своей практики. Медик приехал к пациенту с камнями в почках на вызов и забрал его на госпитализацию. Только вот по пути больного так растрясло в УАЗике, что в больницу ему уже не понадобилось.

- Дороги плохие, УАЗ-буханка старый, везде кочки, его трясет, он кричит, страдает. Тут в один момент он мне заявляет, мол, все, остановите, не нужна мне уже госпитализация. Оказалось, что на кочке у него вылетел камень. Вот так наши дороги изгоняют даже камни в почках, - говорит медик.

Отметим, что большой текст про работу уфимского фельдшера в тяжелое эпидемиологическое время выйдет на сайте уже сегодня.