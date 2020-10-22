Водителя мусоровоза в Башкирии насмерть раздавило прессом

Гострудинспекция начала расследование несчастного случая

В Чекмагушевском районе Башкирии водитель мусоровоза погиб в прессовальной камере. Инцидент произошел 19 октября в селе Байбулатово. Об этом сообщила региональная Гострудинспекция.

– При загрузке отходов на контейнерной площадке […] 53-летний водитель упал в открытый люк прессовальной камеры, где был смертельно травмирован сработавшим в автоматическом режиме оборудованием, – передали в пресс-службе ведомства. Как уточнил собственный источник "КП-Уфа", мужчина пытался устранить засор при работающем прессе.

Гострудинспекция начала расследование несчастного случая. Сотрудники надзорного органа установят обстоятельства и причины происшествия.