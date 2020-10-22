«Я очень боюсь»: Гульназ Асаева рассказала поклонникам о проблемах со здоровьем

После приема Гульназ сообщила, что ее записали на операцию, о сроках она не уточнила.

Вчера днем 21 октября популярная певица Гульназ Асаева рассказала о проблемах со здоровьем у себя в Инстаграм. Совсем скоро артистку ждет операция на глаза.

- Мы покушали, собрались и поехали показывать мои глаза врачу. Многие из вас знают, что я плохо вижу. За рулем я вообще без очков не могу, неудобно, поэтому Вильдан меня сегодня везет к офтальмологу, - рассказала Асаева. – Дай Бог, все будет хорошо, но я очень боюсь.

После приема Гульназ сообщила, что ее записали на операцию, о сроках она не уточнила. Ранее певица выложила пост, в котором рассказала, что концертов пока не будет - она переживает за здоровье своих слушателей.