Хабиров назначил в Башкирии главного архитектора

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Главным архитектором Башкирии стал недавно назначенный в качестве исполняющего обязанности министра строительства республики Рамзиль Кучарбаев. Его вторая должность обозначена в указе «О градостроительном совете республики Башкортостан», который подписал руководитель региона Радий Хабиров. Документ 21 октября опубликован на портале правовой информации.

Напомним, создание градостроительного совета Башкирии было анонсировано на оперативном совещании в местном правительстве 19 октября. Структура будет контролировать застройку жилых кварталов.

Согласно указу, председателем нового органа является Хабиров. Его заместителями назначены премьер-министр республики Андрей Назаров, замруководителя администрации главы РБ Ринат Баширов и заместитель премьер-министра Раиф Абдрахимов. В совет также вошли министр ЖКХ Борис Беляев, и.о. главы Минстроя Рамзиль Кучарбаев, его заместитель Артем Ковшов и главный архитектор Уфы Олег Байдин. С полным списком членов совета можно ознакомиться по ссылке.