Гендиректор БСК Эдуард Давыдов ответит на вопросы в прямом эфире

Гендиректор БСК ответит на вопросы в прямом эфире

Сегодня, 22 октября, генеральный директор АО «Башкирская содовая компания» Эдуард Давыдов ответит на вопросы и сделает важные заявления.

- Отвечу на вопросы из соцсетей и на те, которые будут поступать на сам эфир. Представлю отчет о том, какие решения приняты. Сделаю важные заявления. Важно ваше мнение, - анонсировал прямой эфир Эдуард Давыдов.

Эфир запланирован на 22 октября, начало в 19:30. Ссылка на трансляцию будет доступна за пять минут до начала.