Силовики задержали уфимца при передаче крупной взятки

СК возбудил в отношении подозреваемого уголовное дело

Сотрудники ФСБ задержали жителя Уфы при передаче взятки. 44-летний мужчина собирался выступить посредником в получения разрешения на добычу природных ресурсов. Об этом сообщил Следственный комитет Башкирии.

По версии правоохранительного органа, в конце марта-начале апреля текущего года подозреваемый сказал своему знакомому, с которым лежал в больнице, что может помочь «выбить» разрешение на разработку земельных участков для последующей добычи песчано-гравийной смеси. Он согласился стать посредником в передаче взятки районным чиновникам и должностным лицам Минэкологии.

– Знакомый подозреваемого согласился и передал ему 350 тыс. рублей. Спустя несколько месяцев подозреваемый сообщил, что необходимо еще 2 млн рублей в качестве взятки за оформление всех разрешительных документов, – рассказали в СК.

При передаче двух миллионов рублей посредник и был задержан сотрудниками ФСБ. На подозреваемого завели уголовное дело. Суд отпустил его под домашний арест.