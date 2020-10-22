В Уфе сменился главврач Республиканского клинического перинатального центра

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Назир Мингазов покинул пост главного врача Республиканского клинического перинатального центра в Уфе.

Напомним, что Назир Мингазов возглавил получившийся в результате объединения роддома №4 и «перинаталки» центр в январе 2018 года. Ранее он трудился заместителем министра здравоохранения Башкирии, курировавшим имущественные отношения. Мингазов продолжит карьеру в клинической больнице №10 в уфимском микрорайоне Черниковка.

По данным «КП-Уфа», новым главврачом перинатального центра стала Светлана Каримова, ранее трудившаяся заместителем главного врача клиники «Мать и дитя».