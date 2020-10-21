Врач-невролог из Уфы вошла в список памяти медиков, ставших жертвами COVID-19

фото: из личного архива Селиванец на сайте ok.ru

Врач-невролог из Уфы Людмила Селиванец вошла в список памяти медиков, ставших жертвами COVID-19. Специалистка скончалась на 62-м году жизни. Она работала в городской поликлинике №1.

Согласно порталу проекта «Бессмертный МедПолк», Селиванец лечилась от коронавируса и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Людмила Селиванец родилась в 1959 году. Профессиональное образование в БГМУ по профилю «лечебное дело» получила в 1982. Профессии она отдала 38 лет своей жизни. В 2016 году в интервью газете «Вечерняя Уфа» медик рассказала, что ее отец – Николай Ветошкин – тоже был врачом – известным в башкирской столице ортопедом.