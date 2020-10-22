Неизвестный герой из Башкирии спас семерых лесничих, разбившихся на трассе в жуткой аварии

У грузовика переклинило передние колеса, и он перевернулся

Лесничие из Татарстана, которые едва не погибли в жуткой аварии на трассе, ищут неизвестного мужчину из Башкирии, который одним из первых остановил свою машину, бросился на помощь, оказал первую помощь пострадавшим и вызвал скорую.

- Все произошло еще 9 октября, в Мамадышском районе Башкирии, примерно в 8 километрах от Уссолей. Около 4 часов дня лесничие возвращались с работы домой, как неожиданно у «буханки» заклинило передние колеса, и грузовик опрокинулся в кювет, - рассказывает брат водителя. – Все получили серьезные травмы: водитель сломал шейный позвонок и правую руку, а один из работников до сих пор находится в коме.

Все могло быть гораздо серьезнее, если бы на помощь к пострадавшим не бросились очевидцы. Первым остановил машину и бросился на подмогу некий мужчина, который сразу заявил, что он медик, быстро и грамотно оказал первую медицинскую помощь, после чего вызвал скорую. Когда спасителя спросили откуда он, тот просто отмахнулся – из Башкирии.

Первую помощь пострадавшим оказывали все, кто оказался поблизости

- Все были в шоке, поэтому ни имени не спросили, ни внешность, ни марку машины – ничего не запомнили. Но мы бы очень хотели еще раз встретиться с этим человеком – во-первых, сказать огромное спасибо, во-вторых, попросить записи с его видеорегистратора, - признается Иван.

Если вы были очевидцем той аварии или знакомы с мужчиной, оказавшим помощь пострадавшим, просьба связаться с ними по номеру 8(939)385-46-19 (Иван).