На выплаты донорам антиковидной плазмы Башкирия заложила еще 1 млн рублей

Доноры плазмы могут получить до 5 тысяч рублей

Башкирия из бюджетного резервного фонда выделила региональному министерству здравоохранения еще 1 млн рублей на выплаты донорам антиковидной плазмы. Соответствующее распоряжение с подписью главы республики Радия Хабирова появилось на сайте правовой информации.

Напомним, донорами антиковидной плазмы могут стать граждане, переболевшие коронавирусной инфекцией. За это им предусмотрены выплаты – за 300 мл плазмы 2,5 тысячи рублей, за 450 мл – 3,7 тысячи рублей и за 600 мл – 5 тысяч рублей.

В Минздраве Башкирии рассказали, что ежедневно плазму сдают 8-15 человек. С начала пандемии донорами стали 593 жителя республики, они сдали кровь 911 раз, благодаря чему было получено две тысячи доз плазмы. Положительный клинический эффект от переливания плазмы в первые 2-7 дней лечения со дня госпитализации доказан в более чем 90% случаях.