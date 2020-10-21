Власти Башкирии намерены построить в Уфе зоопарк

Участок под строительство будет определен на следующей неделе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Башкирии будут строить в черте Уфы зоопарк. Об этом на своей странице в фейбуке сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров. По его словам, изначально зоопарк планировалось организовать за городом, недалеко от села Миловка.

– Вроде бы и место нашли - там помимо зоопарка можно было бы еще и дома отдыха построить. Сделать такую, знаете, зону отдыха и развлечений, – написал премьер.

Однако в ходе обсуждения члены правительства пришли к выводу, что лучше зоопарк строить прямо в столице. «И горожанам будет легче добираться, и тем, кто приехал в Уфу погостить». Проект планируется реализовать «в течение двух-трех лет». Участок будет утвержден на следующей неделе.