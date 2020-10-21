У здания суда в Башкирии устроили давку, толпу людей засняли на видео

Фото: скриншот видео

Сегодня, 20 октября, уфимский адвокат Роман Петров стал свидетелем настоящего столпотворения на крыльце Арбитражного суда Башкирии. Как он рассказал юрист в беседе с «КП-Уфа», из-за ограничительных мер по коронавирусу в здание пускают только тех, кто смог дозвониться непосредственно судье.

- Пускают, только если позвонил по внутреннему телефону судье. Не секретарю, не помощнику, а именно судье. Все эти люди в очереди к внутреннему телефону кашляют. Стоим на улице, сыро и холодно, - отметил в разговоре Роман Петров.

По словам адвоката, ситуацию с социальным дистанцированием на крыльце суда иначе как бардаком не назовешь. В распоряжении редакции «КП-Уфа» появилось видео с места событий. На кадрах видно, как люди столпились на входе в здание, а некоторые в очереди покашливают.