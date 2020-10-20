В Башкирии молодой парень погиб в загоревшейся после столкновения с деревом машине

фото: ГИБДД РБ

В ДТП на трассе в Стерлитамакском районе Башкирии погиб 26-летний парень. Об этом сообщили в региональной ГИБДД.

Авария случилась вечером 19 октября на 110 километре автодороги Уфа-Оренбург. Житель Стерлитамака, находясь за рулем Renault Logan, не справился с управлением и вылетел в кювет, после чего легковушка протаранила дерево. От сильного удара она загорелась.

– В результате ДТП водитель госпитализирован, его пассажир от полученных травм и ожогов скончался на месте происшествия, – передали в Госавтоинспекции.

За минувшие сутки на дорогах Башкирии зафиксировано 11 ДТП, в которых два человека погибли и 12 получили травмы.