В Башкирии с начала пандемии коронавирусом заразились больше 600 детей

615 детей заразились коронавирусом в Башкирии

В Башкирии коронавирусная инфекция с начала пандемии была диагностирована 615 детям. Об этом 20 октября «КП-Уфа» сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения республики Софья Алешина. О том, сколько несовершеннолетних болеет COVID-19 прямо сейчас, она не уточнила.

Напомним, 30 сентября министр образования Башкирии Айбулат Хажин сказал, что после начала учебного года ковидом инфицировались 139 школьников.

По состоянию на утро 20 октября в республике коронавирус подтвердился у 9877 человек, активно болеют 1075 жителей региона.