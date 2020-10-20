«Я беременный»: пациент рассказал о забавном казусе в одной из больниц Уфы

Фото: личная страница героя публикации

Накануне житель Уфы выложил на своей странице в социальной сети снимок диагноза, который ему распечатали в одной из городских больниц. Мужчина проходит плановое лечение и ведет дневник, где пишет о своих впечатлениях и переживаниях. На пятый день ему дали подписанную врачом бумагу, где, по всей видимости, была допущена ошибка. Возможно, ответственный за составление документов человек просто взял старый документ на компьютере и вставил туда новые данные пациента.

В анамнезе у мужчины указано, что он лечил зуб и вообще… беременный.

Фото: соцсети

- Посмотрел свою историю болезни (смотрите фото). Ну, самое первое - зуб я не лечил. Второе - лечился амбулаторно (есть больничный лист). И, в-третьих - я беременный, - написал на своей странице житель Уфы.