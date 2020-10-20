В Уфе будут бесплатно раздавать маски: известно, где именно пройдет акция

Раздача масок будет организована на нескольких площадках
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Завтра, 21 октября, в 12:00 в каждом районе Уфы волонтеры будут бесплатно раздавать медицинские маски в связи с пандемией коронавируса. Об этом 20 октября на оперативном совещании в городской администрации сообщил председатель Комитета по делам молодежи Роман Янгуров.
Чиновник назвал конкретные площадки, на которых будет организована раздача масок:
– Ленинский район: остановки «Гостиница «Башкортостан» и «Заречная»;
– Октябрьский район: остановки «Спортивная» и «Горсовет»;
– Калининский район: сквер Баландина, парк культуры и отдыха «Первомайский»;
– Советский район: парк имени Якутова и сквер 50-летия Победы;
– Демский район: остановка «112-я Башкирская кавалерийская дивизия», детская поликлиника (улица Правды, 18), Южный рынок;
– Орджоникидзевский район: площадь Орджоникидзе, сквер «Дубки», Коммунаров,67;
– Кировский район — Гостиный двор.