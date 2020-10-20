В Уфе будут бесплатно раздавать маски: известно, где именно пройдет акция

Раздача масок будет организована на нескольких площадках Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завтра, 21 октября, в 12:00 в каждом районе Уфы волонтеры будут бесплатно раздавать медицинские маски в связи с пандемией коронавируса. Об этом 20 октября на оперативном совещании в городской администрации сообщил председатель Комитета по делам молодежи Роман Янгуров.

Чиновник назвал конкретные площадки, на которых будет организована раздача масок:

– Ленинский район: остановки «Гостиница «Башкортостан» и «Заречная»;

– Октябрьский район: остановки «Спортивная» и «Горсовет»;

– Калининский район: сквер Баландина, парк культуры и отдыха «Первомайский»;

– Советский район: парк имени Якутова и сквер 50-летия Победы;

– Демский район: остановка «112-я Башкирская кавалерийская дивизия», детская поликлиника (улица Правды, 18), Южный рынок;

– Орджоникидзевский район: площадь Орджоникидзе, сквер «Дубки», Коммунаров,67;

– Кировский район — Гостиный двор.