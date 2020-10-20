Еще 68 случаев коронавируса зарегистрировано в Башкирии

132 носителя коронавируса лежат в больницах

В Башкирии за минувшие сутки коронавирусом заразились 68 человек. Общее число инфицированных COVID-19 с начала пандемии выросло до 9877 жителей. Об этом 20 октября 2020 года сообщила пресс-служба администрации главы республики.

Выздоровело за последние 24 часа 69 человек, всего с учета после лечения было снято 8755. Активно все еще болеют 1075 жителей региона, 132 из них лежат в больницах, а 943 переносят инфекцию в легкой форме у себя дома.

Число жертв коронавируса осталось неизменным – 47.