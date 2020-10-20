Вице-мэр Уфы запретил чиновникам объятия и рукопожатия

!no_title Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сегодня, 20 октября, во время оперативного совещания в мэрии Уфы заместитель сити-менеджера Радмил Муслимов запретил городским чиновникам обниматься и пожимать руки при встрече. Руководителям частных компаний он также порекомендовал ограничить контакты между сотрудниками. Виной всему распространение коронавируса.

- Как бы ни звучало странно, но мужчинам рекомендуется отказаться от традиционных рукопожатий при встрече. Всем стоит минимизировать близкие контакты в виде объятий, так как на одежде тоже могут быть вирусы, - подчеркнул Радмил Муслимов.

Также вице-мэр заявил, что все массовые мероприятия в Уфе переносятся на неопределенный срок. К тому же, уфимцев призывают соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.