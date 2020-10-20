За два года Башкирия потратила на покупку новых автобусов почти 3 млрд рублей

Уфимские маршруты сейчас обслуживают 1600 автобусов

Башкирия за два года потратила 2,9 млрд рублей на покупку 723 новых автобусов для госперевозчика «Башавтотранса». Об этом на «Транспортном часе» у главы республики Радия Хабирова сообщил замруководителя его администрации Ринат Баширов.

По словам чиновника, в 2019 году регион приобрел 478 автобусов на 1,6 млрд рублей, а в 2020 году – 245 единиц общественного транспорта на 1,3 млрд рублей. Баширов также добавил, что уфимские маршруты обслуживают 1600 автобусов – автопарк башкирской столицы, по его словам, был оптимизирован.