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Общество

За два года Башкирия потратила на покупку новых автобусов почти 3 млрд рублей

Всего было приобретено 723 единицы общественного транспорта
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Уфимские маршруты сейчас обслуживают 1600 автобусов

Уфимские маршруты сейчас обслуживают 1600 автобусов

Башкирия за два года потратила 2,9 млрд рублей на покупку 723 новых автобусов для госперевозчика «Башавтотранса». Об этом на «Транспортном часе» у главы республики Радия Хабирова сообщил замруководителя его администрации Ринат Баширов.

По словам чиновника, в 2019 году регион приобрел 478 автобусов на 1,6 млрд рублей, а в 2020 году – 245 единиц общественного транспорта на 1,3 млрд рублей. Баширов также добавил, что уфимские маршруты обслуживают 1600 автобусов – автопарк башкирской столицы, по его словам, был оптимизирован.