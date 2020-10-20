Отправили домой с мертвым ребенком в утробе: врача главной больницы Башкирии обвиняют в страшном решении

В уфимской клинике женщину отказались оперировать и отправили домой

Башкирская прокуратура утвердила обвинительное заключение бывшему замглавврача уфимской РКБ имени Куватова. Специалиста обвиняют в халатности из-за смерти роженицы – в больнице женщину с мертвым ребенком в утробе отказались оперировать и отправили домой в Нефтекамск, в тот же день она скончалась. Все случилось 19 мая 2019 года. Об этом сообщил адвокат потерпевшей стороны Александр Войцех.

– Сепсис [после смерти ребенка в утробе] поразил несколько внутренних органов. Вместо незамедлительного родоразрешения ее с мужем развернули у порога клиники и отправили обратно в Нефтекамск (200км. от Уфы) умирать. Не стали портить статистику клиники. Девушка умерла в собственный день рождения, – напомнил историю юрист.

Войцех добавил, что «ведет» это дело уже полтора года и до его завершения осталось еще столько же.