«Салават Юлаев» одержал уверенную победу над ХК «Сочи»

Фото: пресс-служба ХК «Салават» Юлаев»

Уфимский «Салават» Юлаев» одержал уверенную гостевую победу над ХК «Сочи». Подопечные Томи Лямся прибыли в столицу зимней Олимпиады-2014 имея в обойме всех лидеров атаки и обороны, еще недавно находившихся в лазарете. Третий матч очередной выездной серии в рамках регулярного чемпионата КХЛ для юлаевцев выдался весьма непростым. Особо отметим молодого голкипера уфимцев Даниила Тарасова – он отразил все 28 бросков по своим воротам и сохранил их в неприкосновенности.

Первые два периода команды голов не забили, но в отсутствии желания поразить ворота соперника их обвинить сложно. В общей сложности за два игровых отрезка хоккеисты «Сочи» сделали 18 бросков в створ, а юлаевцы ответили на это 19-ю «выстрелами». Однако исход матча решили две шайбы, заброшенные в третьем периоде.

В начале третьего игрового отрезка защитник хозяев Иван Мищенко отправился в штрафной бокс за задержку соперника и подарил игрокам «Салавата» шанс выйти вперед. Таким щедрым подарком воспользовался Теему Хартикайнен, открывший счет в матче – 1:0. В ассистентах у него Маркус Гранлунд и Филип Ларсен.

Точку в матче поставил гол Александра Алексеева, которому опять-таки ассистировал Маркус Гранлунд. Итог – 2:0 в пользу «Салавата».