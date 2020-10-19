В Башкирии горит скандально известный долгострой

Фото: пресс-служба МЧС по Башкирии

Сегодня вечером, 19 октября, в селе Иглино на улице Строителей загорелся трехэтажный нежилой дом. Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, на место ЧП незамедлительно прибыли сотрудники пожарной охраны и других экстренных служб. Пожару сразу же был присвоен повышенный ранг.

По прибытии выяснилось, что горит крыша здания. Площадь возгорания составила порядка 500 квадратных метров. К тушению пожара привлекли 25 человек личного состава и семь единиц техники.

- По оперативным данным пострадавших нет. Тушение продолжается, - сообщили оперативную информацию с места в пресс-службе МЧС по Башкирии. В экстренном ведомстве отметили, что на место прибыл замначальника регионального управления МЧС Виталий Барзайкин.

О горящем доме на улице Строителей знают все жители Иглино. Это скандальный недострой, который начинали возводить по договорам долевого строительства, но так и не сдали его в срок. Несколько лет назад дольщики объявили себя обманутыми.