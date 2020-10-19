Жителя Башкирии убило буртоукладочной машиной на работе

Фото: Рустем Ахунов

На днях на территории свекольного элеватора в Альшеевском районе Башкирии произошел несчастный случай. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, 40-летний рабочий попал под буртоукладочную машину. Известно, что агрегат, который производит забор сахарной свеклы, двигался задним ходом, когда мужчина случайно угодил по него.

По словам собеседника, несчастный скончался на месте происшествия. Сейчас тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Также на предприятии, где произошла трагедия, следователи изъяли служебную документацию.