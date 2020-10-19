Жительница Уфы ударила ножом своего 81-летнего дедушку

Фото: Рустем Ахунов

На днях в Демском районе Уфы разыгралась кровавая семейная драма: 28-летняя местная жительница ударила в грудь ножом родного дедушку. К счастью, 81-летнего пенсионера смогли спасти – его незамедлительно доставили в больницу. Правда, ехать пришлось на другой конец города, в одну из больниц в Черниковке.

Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, в тот роковой вечер нетрезвая внучка вонзила нож в грудь пенсионера. Когда на место прибыли сотрудники полиции, они задержали женщину, которая, как оказалось, была ранее судима за кражу и за угрозу убийством или причинение тяжкого вреда здоровью.

По словам собеседника, дебоширка призналась в содеянном.