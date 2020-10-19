Жители Башкирии смогут привиться от коронавируса в начале следующего года

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Сегодня, 19 октября, на телеканале ГТРК «Башкортостан» вышло интервью министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина. В беседе с журналисткой Гульназ Кульсунбаевой главный чиновник республиканской медицины рассказал, когда жители региона смогут забыть о коронавирусе «как о страшном сне».

- Я думаю, что нам нужно набраться немножко терпения. Я думаю, что к началу следующего года, январь-февраль, история закончится. Будет массовая возможность нашим гражданам получить иммунитет в виде прививки. И я думаю тем самым мы полностью разорвем эту цепочку, - заявил Максим Забелин.

В этом же интервью для телеканала ГТРК «Башкортостан» глава регионального Минздрава отметил, что в республике уже проводятся испытания российской вакцины от коронавируса. Первых добровольцев привили примерно три недели назад. Состояние всех – удовлетворительное.

Ранее «КП-Уфа» писала о жителе Башкирии, который вошел в число добровольных «испытателей» вакцины «Спутник V». Что из этого вышло, читайте на нашем сайте.